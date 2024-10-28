بصلية صاروخية.. "الحزب" استهدف تجمعًا لجنود العدو

أعلن جزب الله في بيان أنّه استهدف عند الساعة 12:06 من ظهر يوم الإثنين 28-10-2024، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة العمرا غرب الوزاني بصلية صاروخية.

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