الاتحاد العام للصحفيين العرب أدان الهجوم الإسرائيلي على الصحفيين في حاصبيا

تلقت نقابة الصحافة اللبنانية من الاتحاد العام للصحفيين العرب بيان ادانة الهجوم الاجرامي الإسرائيلي على الصحفيين في لبنان وجاء فيه:

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"يدين الاتحاد العام للصحفيين العرب بكل قوة الغارة الصهيونية الغادرة التى استهدفت ثلاثة صحفيين لبنانيين يعملون في قناة الميادين فجر اليوم الجمعة فى مقر اقامة الصحفيين في حاصبيا بجنوب لبنان مما أسفر عن استشهادهم ، كما أدى الهجوم الاجرامي الصهيوني أيضاً الى استشهاد مواطن لبناني واصابة خمسة اخرين".أضاف البيان:" ان الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين بشدة استمرار الجرائم الصهيونية التي يشنها العدو الصهيوني علي الشعب اللبناني الشقيق ، واستمرار العدوان الوحشي الحالي على لبنان الذى أسفر عن استشهاد واصابة الاف المدنيين".وطالب اتحاد الصحفيين العرب كافة المنظمات الاعلامية الدولية ومنظمات حقوق الانسان بتحمل مسؤولياتها امام المجتمع الدولي لادانة هذا العدوان الوحشي الصهيوني ووضع حد لهذا الارهاب والجرائم الاسرائيلية المستمرة على لبنان. (الوكالة الوطنية للإعلام)