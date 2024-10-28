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لبنان

غارات وسقوط شهداء... هذه البلدات تتعرّض لقصفٍ إسرائيليّ

Lebanon 24
28-10-2024 | 07:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة شنّت غارة على بلدة بافلية - ‎صور، ما أدّى إلى سقوط شهيد وجريح.
 
 
واستهدف العدوّ أيضاً مسجد التامرية في بلدة تولين، ما أدّى إلى استشهاد 3 أشخاص.
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كما استهدفت طائرات العدوّ الإسرائيليّ منزلاً في بلدة عربصاليم.
 
 
كذلك، أغارت طائرات العدوّ على بلدة مشغرة، وشنّت غارة عنيفة جدّاً على منزل في بلدة الحلانيّة في البقاع، وقد استشهد شخصان.
 
 
وفي برج قلاوية، شنّت مسيّرة غارتين استهدفت فيهما جرافة وطاقماً من الجيش كان يُحاول فتح الطريق. وبحسب المعلومات الأوليّة، هناك إصابات.
 
 
إضافة إلى ذلك، استهدف العدوّ شقة سكنيّة في أحد المباني قرب أفران البحر في مدينة صور.
 
 
 
 
 
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