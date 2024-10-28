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لبنان
ريفي: لتفعيل عمل مؤسسات الدولة الأمنية
Lebanon 24
28-10-2024
|
07:46
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رأى النائب اللواء أشرف ريفي في بيان انه "في الوقت الذي يتعرض فيه لبنان، كل لبنان لهجومٍ متواصل من قِبل العدو الإسرائيلي، وفي حين تتكاتف الجهود من مختلف القوى اللبنانية على اختلاف إنتماءاتها ومواقفها السياسية على احتضان إخوتهم في الوطن، قام مشبوهون بالإعتداء على تمثال رمزٍ وطني وهو تمثال الأمير مجيد أرسلان، بهدف بثّ الإنقسام والفتنة وفك عرى التواصل والتعاضد والتماسك بين اللبنانيين".
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واشار الى ان" هذه التصرفات المدانة تؤكد حاجتنا إلى تفعيل عمل مؤسسات الدولة الأمنية لحماية الشعب اللبناني والإستقرار الوطني من يد العابثين".
وختم مدينا" هذا الإعتداء المشبوه"، ووجّه" تحية لأهلنا في الجبل الأشمّ ولرموز الإستقلال، وبخاصة الأمير مجيد أرسلان، الذي لن ينال من دوره وتاريخه هذا الإعتداء الجبان". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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