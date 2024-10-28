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لبنان

"لقاء سيدة الجبل": لبنان يمرّ بأخطر مرحلة منذ استقلاله

Lebanon 24
28-10-2024 | 07:49
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عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفيه، حضوريا والكترونيا.

وأصدر المجتمعون بيانا اكدوا فيه ان "لبنان يمرّ بأخطر مرحلة منذ استقلاله العام 1943، وهو بين خيارين، فإما الإستقلال الناجز المرتكز على الدستور والعبور نحو السلام على قاعدة " المبادرة العربية للسلام " المُعلنة في بيروت العام 2002، مع العمل على سلام المنطقة.،  وإمّا البقاء تحت الإحتلال الإيراني بما يكبّد ضحايا لبنانيين ودمار في كلّ لبنان". (الوكالة الوطنية للإعلام) 
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