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لبنان

مُجددًا.. بقايا حريق حرج السفيرة تعاود الإشتعال

Lebanon 24
28-10-2024 | 08:07
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إرتفعت ألسنة لهب وأعمدة دخان أسود داخل حرج السفيرة في الضنية للصنوبر البري، لجهة بلدة بطرماز، تبين أنّها بقايا الحريق الذي اندلع على مدى ستة أيّام وجرى إخماده يوم أمس، بعدما قضى تقريباً على ما يزيد على 200 ألف متر مربع من الأشجار الحرجية الموجودة في حرج تقارب مساحته 3 ملايين متر مربع ويُعدّ الأكبر من نوعه في لبنان.
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وأوضح عاملون في مركز أحراج الضنية أنّ ألسنة اللهب وأعمدة الدخان التي ارتفعت قبل ظهر اليوم من داخل الحرج هي من بقايا الحريق الذي أخمدته طوافات الجيش اللبناني وعناصره وعناصر مركز أحراج الضنية والدفاع المدني ومتطوعين، وأن محيط البقعة التي شوهدت تحترق معزولة عن محيطها الذي احترق بكامله وتحوّل إلى رماد، وبالتالي لا خطر من تمدد رقعة الحريق واتساعه. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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