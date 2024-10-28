Advertisement

لبنان

خلال عملهم على إخماد حريق في الجنوب.. إسرائيل تعتدي على عناصر الدفاع المدني

Lebanon 24
28-10-2024 | 08:16
A-
A+
Doc-P-1269633-638657219229310841.png
Doc-P-1269633-638657219229310841.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 تعرض عناصر من الدفاع المدني اللبناني من مركز القليعة إلى قذيفة مدفعية تحذيرية من العدو الاسرائيلي، خلال اخمادها حريقا في بساتين الزيتون في بلدة برج الملوك، وذلك لمنعهم من إكمال مهمتهم، مما اضطرهم إلى  الانسحاب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": إصابات في صفوف عناصر الدفاع المدني في الدوير جراء غارة إسرائيلية
lebanon 24
28/10/2024 16:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: نستنكر الاعتداء الإسرائيلي على عناصر الدفاع المدني أثناء قيامهم بواجبهم في إخماد حرائق جراء الغارات التي نفذها العدو الاسرائيلي على بلدة فرون
lebanon 24
28/10/2024 16:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مجزرة في الجنوب.. شهداء من الدفاع المدنيّ إثر قصفٍ إسرائيلي!
lebanon 24
28/10/2024 16:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني في غزة: طواقمنا معطلة قسرا شمالي القطاع بسبب الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر
lebanon 24
28/10/2024 16:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24

اخمادهم

حريقًا

الجنوب..

إسرائيل

تعتدي

عناصر

الدفاع

المدني

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:50 | 2024-10-28
10:40 | 2024-10-28
10:31 | 2024-10-28
10:21 | 2024-10-28
10:21 | 2024-10-28
10:13 | 2024-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24