خلال عملهم على إخماد حريق في الجنوب.. إسرائيل تعتدي على عناصر الدفاع المدني

تعرض عناصر من الدفاع المدني اللبناني من مركز القليعة إلى قذيفة مدفعية تحذيرية من العدو الاسرائيلي، خلال اخمادها حريقا في بساتين الزيتون في بلدة برج الملوك، وذلك لمنعهم من إكمال مهمتهم، مما اضطرهم إلى الانسحاب.

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