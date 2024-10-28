الجهود اللبنانية مستمرة خارجيًا لحشد الدعم للبنان.. والخارجية تنشر بيانا بأهم اللقاءات

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عممت وزارة الخارجية موجزا بنشاط البعثات اللبنانية في الخارج لحشد الدعم الديبلوماسي والانساني وتأمين المساعدات للشعب اللبناني في مواجهة العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان (28 تشرين الاول 2024)، وفيه:"إجتمع مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير سليم بدورة مع المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر نيكولا فون أركس، عقب زيارته الأخيرة الى لبنان، وتم التباحث في الدور الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاستجابة للوضع الإنساني المتفاقم في لبنان وتوفير الرعاية الصحية وايصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين.أضاف الموجز:" اجتمعت سفيرة لبنان لدى سويسرا رلى نور الدين مع مدير الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالإنابة في وزارة الخارجية السويسرية السفير بينو لاغنر لحشد الدعم للبنان، وقد وضعته في صورة آخر التطورات الميدانية في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والاعداد المتزايدة للضحايا المدنيين، فضلا عن حركة النزوح الكبيرة والدمار الهائل اللاحق بالبنى التحتية".تابع:" تواصل سفارة لبنان لدى فرنسا جهودها لتأمين حاجة القطاع الصحي اللبناني من الأدوية والمستلزمات الطبية، وقد تسلمت كمية كبيرة من الأدوية والمعدات الطبية، إضافة الى هبة مقدمة من إحدى الشركات الفرنسية هي عبارة عن 2،7 طنا من سوائل التعقيم.وعقد القائم بالأعمال بالوكالة في بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك هادي هاشم اجتماعا مع مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في نيويورك علي رضا قريش، وتم التباحث في المشاريع التي ينفذها البرنامج في لبنان، خصوصا مع تفاقم أزمة النزوح جراء العدوان الإسرائيلي.كما اجتمع هاشم مع مديرة قسم العمليات في مكتب الأمم المتحدة للتنسيق للشؤون الانسانية (OCHA) ايديم واسورنو لمتابعة تداعيات الأزمة الإنسانية في لبنان والتعاون الوثيق بين لبنان و OCHA في الشق الإنساني.واجتمع القائم بالأعمال بالوكالة في سفارة لبنان لدى البرازيل جورج جلاد مع وزير التنمية الاجتماعية البرازيلي ويلينغتون دياس لوضعه في صورة الوضع الحالي في لبنان والحاجة المتزايدة للأدوية والمستلزمات الطبية".أضاف:" تسعى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف مع مكتب العمل الدولي لتسليط الضوء خلال اجتماعات الدورة الحالية على الأزمة الإنسانية في لبنان والانعكاسات الخطيرة للحرب على سوق العمل والقطاعات الرئيسة للاقتصاد اللبناني".ختم:" أطلقت سفارة لبنان لدى اليونان مبادرة "Blankets of Hope" التي تمكنت من خلالها من جمع أربعة أطنان من البطانيات ومستلزماتٍ للأطفال، تم إرسال جزء منها الى الصليب الأحمر اللبناني عبر طيران الشرق الأوسط. كما تسلمت السفارة تبرعات مالية، وأخرى عينية وقد تم تسليم قسم منها للصليب الأحمر اللبناني ولوزارة الصحة العامة". (الوكالة الوطنية للإعلام)