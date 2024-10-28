بوشيكيان زار مركز الطوارىء والإغاثة في محافظة البقاع

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زار وزير الصناعة جورج بوشكيان قبل ظهر اليوم محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، وتباحثا في عمل ونشاط مركز الطوارىء والإغاثة في محافظة البقاع، وجالا في الأقسام العاملة في المركز.واستمع بوشكيان إلى شروح المحافظ عن الآليّات المرسومة بهدف تخفيف الضغوط والأضرار والحاجات عن أبناء البقاع عموماً، وعن اللاجئين في المدارس ومراكز الإيواء وبين أهلهم وبين من فتحوا بيوتهم لاستقبال أبناء منطقتهم الذين فقدوا ممتلكاتهم وأصبحوا بلا منزل أو عمل.بعد الجولة، أثنى بوشكيان على "ما يقوم به المحافظ أبو جودة، ومتابعته المكثّفة والدقيقة للخطط والأهداف الموضوعة التي تتلاقى مع توجّهات الحكومة من خلال لجنة الطوارىء الحكومية والوزراء كلّ بحسب اختصاصه". كما أثنى على "مبادرة المحافظ الى تكثيف الاتّصالات مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات لمدّ البقاع بكافة أنواع المساعدات".واعتبر بوشكيان أن "ما يجري من عدوان اسرائيلي تعجز دول كبرى عن مواجهته أو تحمّله أو صدّه لأن الأسلوب المتّبع مجافٍ لكلّ المواثيق والأعراف الدولية، مشدّداً على خيار الصمود والتعاضد والوحدة الوطنية".