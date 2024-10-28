وفاة طفل في حادث سير مروّع

تُوفي الطفل السوريّ ح.م.خ بعد تعرّضه لحادث سير على متن دراجة ناريّة في محلة سقي التبانة في طرابلس، بالقرب من سوق الخضار الجديد.

وأُصيب الطفل بجروحٍ خطيرة في الرأس أدّت إلى وفاته على الفور.