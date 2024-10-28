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لبنان

وفاة طفل في حادث سير مروّع

Lebanon 24
28-10-2024 | 07:57
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تُوفي الطفل السوريّ ح.م.خ بعد تعرّضه لحادث سير على متن دراجة ناريّة في محلة سقي التبانة في طرابلس، بالقرب من سوق الخضار الجديد.
 
 
وأُصيب الطفل بجروحٍ خطيرة في الرأس أدّت إلى وفاته على الفور.
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طفل

حادث سير

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