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لبنان

أحد العسكريين أُصيب.. العدوّ الإسرائيليّ استهدف جرافة للجيش في الجنوب

Lebanon 24
28-10-2024 | 08:34
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صدر عن قيادة الجيش البيان التالي: 
 
استهدف العدو الإسرائيلي في سياق عدوانه المستمر على لبنان جرافة للجيش أثناء عملها على فتح طريق قالويه- كفردونين في الجنوب، ما أدى إلى إصابة أحد العناصر.
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