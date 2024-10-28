أحد العسكريين أُصيب.. العدوّ الإسرائيليّ استهدف جرافة للجيش في الجنوب

صدر عن قيادة الجيش البيان التالي:

استهدف العدو الإسرائيلي في سياق عدوانه المستمر على لبنان جرافة للجيش أثناء عملها على فتح طريق قالويه- كفردونين في الجنوب، ما أدى إلى إصابة أحد العناصر.