وزير الدفاع التقى وفدا من التيار الوطني الحر

التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم قبل ظهر اليوم في مكتبه في اليرزة وفداً من "التيار الوطني الحر" ضم النائبين جيمي جبور وسامر التوم ونائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، وجرى البحث في الأوضاع في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وآخر المستجدّات الأمنيّة لا سيّما ملف النازحين. وكان تأكيد على دور الأجهزة العسكرية والأمنية في هذه المرحلة الدّقيقة التي يمر بها الوطن.

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