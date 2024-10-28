Advertisement

لبنان

وزير الدفاع التقى وفدا من التيار الوطني الحر

Lebanon 24
28-10-2024 | 08:42
A-
A+
Doc-P-1269647-638657234263191450.jpg
Doc-P-1269647-638657234263191450.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم قبل ظهر اليوم في مكتبه في اليرزة وفداً من "التيار الوطني الحر" ضم النائبين جيمي جبور وسامر التوم ونائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، وجرى البحث في الأوضاع في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وآخر المستجدّات الأمنيّة لا سيّما ملف النازحين. وكان تأكيد على دور الأجهزة العسكرية والأمنية في هذه المرحلة الدّقيقة التي  يمر بها الوطن.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:50 | 2024-10-28
10:40 | 2024-10-28
10:31 | 2024-10-28
10:21 | 2024-10-28
10:21 | 2024-10-28
10:13 | 2024-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24