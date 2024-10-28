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لبنان

وزير الأشغال تابع جاهزية صيانة الطرق لموسم الأمطار والثلوج

Lebanon 24
28-10-2024 | 08:59
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 عقد وزير الأشغال العامة والنقل في علي حمية ثلاثة  اجتماعات موسعة اليوم في مكتبه في الوزارة، مع المدير العام للطرق والمباني المهندس علي حب الله والمديرين الإقليمين للأشغال في جبل لبنان – الجنوب – البقاع - الشمال، وعدد من رؤساء الإدارة، وذلك استكمالاً ومتابعة لسير الأعمال المستمرة والمتواصلة لورش الوزارة في مختلف المناطق اللبنانية.
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وقال حمية :" نحن اليوم نستكمل اعمال الخطة التي وضعناها في اجتماعتنا السابقة ولتأكيد  الجهوزية، بالنسبة لتعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار على الأوتوسترادات"، مشيراً إلى أن "ورش العمل متواصلة ومستمرة على مدار العام وعلى جميع الأوتوسترادات والمناطق التي تقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة ".

وأكد "الخطوات العملية لمراكز جرف الثلوج، وجهوزية الآليات وإنجاز كل التحضيرات المعدة مسبقاً لأعمال رفع الثلوج في مختلف المناطق الجبلية، كذلك إعادة توزيع بعض أليات الثلوج العائدة الى الوزارة لتأمين فتح طريق غرب بعلبك من جهة دير الأحمر – عيناتا بالإتجاهين، وتمت صيانة وتشغيل مختلف الآليات ورصد الإعتمادات المطلوبة، كونها قضايا أساسية لمراكز جرف الثلوج والمتعلقة بفتح الطرق بين المناطق لا سيما الجبلية، والعمل جار لاستكمال إجرءات تأمين اللوازم للعام 2025" .

واضاف حمية:" كما بحثنا ايضا في استكمال الملفات الإدارية بالنسبة لمشاريع صيانة الطرق على كافة الأراضي اللبنانية". (الوكالة الوطنية للإعلام)

 
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