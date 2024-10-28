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لبنان

وفد الاشتراكي زار الضمان الاجتماعي: تأكيد على أهمية الدعم الصحي في الأوقات الصعبة

Lebanon 24
28-10-2024 | 09:22
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زار وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي ضم النائب بلال عبدالله وأمين السر العام ظافر ناصر والقيادي أسامة الزهيري، بتكليف من رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط ، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، حيث تم البحث في أوضاع الصندوق وتقديماته الصحية، وتحديدا في هذه الظروف القاسية والتطور الحاصل في موضوع التغطية الاستشفائية وكلفة الأدوية. وكان تأكيد من الوفد على "أهمية الدور المنوط بمؤسسة الضمان الاجتماعي خصوصا في هذه المرحلة الصعبة".
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وتم خلال الاجتماع، وفق بيان لـ"الوفد" "استعراض العلاقة بين الضمان الاجتماعي وبعض مستشفيات الجبل، وطرح معالجة بعض الأمور تسهيلا لتقديمها خدماتها الصحية في ظل أزمة النزوح والدور الذي تلعبه.

وقد أطلع كركي الوفد على خطة الطوارئ التي تنفذها إدارة الضمان لتسهيل معاملات الناس والتسريع بصرف الأموال. وأكد كركي أن الضمان يصرّ على إعطاء سلف للمستشفيات لكي تستطيع القيام بواجباتها في ظل الظروف القاسية راهنا.
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