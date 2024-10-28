تكتل "التوافق الوطني" دعا إلى وقف العدوان: لتطبيق اتفاق الطائف

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عقد تكتل "التوافق الوطني" اجتماعًا تناول الاجتماع المستجدات العسكرية والسياسية والدبلوماسية. وفي بيان، اعتبر التكتل أن العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وفلسطين تحول إلى عمليات إبادة جماعية ضد المدنيين. وأكدوا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات قبل تفاقم الوضع.أضاف:" أشار المجتمعون إلى أن مقاومة الفلسطينيين واللبنانيين أثبتت أن هذه الحرب هي حرب إرادات، وأن أصحاب الأرض لن يتراجعوا عن نضالهم. وطالبوا المجتمع الدولي بالعمل على تسويات تنهي الصراع بدلاً من تأجيله، مؤكدين أهمية الجهد الدبلوماسي المستند إلى قرارات مجلس الأمن".تابع:" دعا التكتل إلى وقف إطلاق النار على كافة الجبهات والدخول في مفاوضات، مطالبين الولايات المتحدة بلعب دور الوسيط المنصف وإيقاف دعمها لإسرائيل، كما أدان الأعضاء المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في فلسطين ولبنان، معتبرين أن أقل ما يجب فعله من قبل مجلس الأمن هو كبح جماح الجيش الإسرائيلي".وأكد التكتل على ضرورة وحدة اللبنانيين في مواجهة التهديدات الوجودية، مشددين على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية للخروج من الأزمات الحالية.وحذر المجتمعون من أي مقترحات تتعلق بتغيير النظام اللبناني، مؤكدين أهمية تطبيق اتفاق الطائف. كما أشاد التكتل بالتضامن الوطني تجاه قضية النازحين، داعين إلى احتضانهم كأبناء وطن واحد، لتشكيل شبكة أمان وطنية في هذه الأوقات العصيبة. (الوكالة الوطنية للإعلام)