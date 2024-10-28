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لبنان

ممثلو الكتل النيابية عقدوا اجتماعا في مجلس النواب.. وهذا ما صدر عنهم

Lebanon 24
28-10-2024 | 09:38
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عقد اجتماع لممثلي الكتل النيابية  في قاعة المكتبة العامة للمجلس النيابي ظهر اليوم لمناقشة موضوع النزوح .

وصدر على اثره بيان جاء فيه:" في خضم العدوان الاسرائيلي الوحشي على لبنان وفي سياق مسؤوليتنا الوطنية النابعة من  تضامننا في الايام الصعبة وضرورة وجود شبكة امان وطنية تحمي الداخل اللبناني من اي تداعيات سلبية نتيجة العدوان، عقد ممثلون عن الكتل النيابية حلقة نقاش تداولوا فيها الاوضاع الراهنة واتفقوا على التالي:
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1 - اعتبار واقع النزوح الذي نشأ نتيجة العدوان الاسرائيلي قضية وطنية تعني الجميع وتفترض مقاربتها والقيام بمهامها وفق قواعد واصول التضامن الوطني الذي تجلى بالاحتضان المشكور الذي حصل في جميع المناطق اللبنانية التي  استقبلت النازحين وقدمت افضل صورة عن الانتماء الوطني.

2 - مطالبة الحكومة اللبنانية بمضاعفة جهودها والقيام بكل مايلزم لايجاد اماكن الايواء وتامين المستلزمات الضرورية لاقامة ومعيشة النازحين اللبنانيين ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الى تحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية والانسانية في هذا المجال، وشكر الدول والمنظمات التي قامت بتقديم مساعدات مشكورة حتى اللحظة والتي للاسف لم تصل الى ايفاء الحاجات المطلوبة.

3 - دعوة الاجهزة الامنية والعسكرية والبلدية لقيام بكامل واجباتها للحفاظ على امن النازحين اللبنانيين والمقيمين وتطبيق القوانين بحزم وايلائها الاولوية المطلوبة ومنع اي وجود مسلح سواء من المجتمع النازح او المقيم والابتعاد عن مظاهر الامن الذاتي.

4 - خضوع جميع المواطنين سواسية من مقيمين ونازحين للقانون وقواعد الانتظام العام واحترام الملكيات الخاصة وعدم الاعتداء عليها او استعمالها بغير موافقة اصحابها.

5 - الطلب من الحكومة دعم البلديات للقيام بدورها بفعالية وتسجيل النازحين في اماكن النزوح واشرافها على كل مايتعلق بموضوع النازحين اللبنانيين وتوزيع المساعدات لهم بالتنسيق والتكامل مع هيئة ادارة الكوارث الحكومية.

6 - الطلب من النازحين اللبنانيين الراغبين بممارسة اي نشاط تجاري او مهني الاستحصال على اذونات من المراجع المختصة وفق الاصول القانونية".
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