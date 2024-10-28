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لبنان

تسليم ٤٠٠ حصة غذائية للنازحين في طرابلس

Lebanon 24
28-10-2024 | 09:41
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 تسلمت اللجان العاملة في مجال خدمة النازحين في نطاق قضاء طرابلس في معرض رشيد كرامي ٤٠٠ حصة غذائية تمهيداً لتسليمها إلى  النازحين المقيمين ضمن نطاق قضاء طرابلس 

تمت عملية التسليم بإشراف اللجنة المكلفة من قبل محافظ لبنان الشمالي وبحضور رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في  الشمال شادي السيد ورئيسة الجمعية فاطمة بدرة.
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واكد  السيد في هذه المناسبة ان "كل الجهود منصبة في مدينه طرابلس وفي الشمال وفي كل لبنان للعمل من اجل الحفاظ على كرامة اخوتنا واهلنا في المواطنية و تاكيد مسألة الوحدة الوطنية ووحدة الالم والوجع اللبناني من الجنوب الى الشمال مع تمادي العدوان الاسرائيلي". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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