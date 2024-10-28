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لبنان

بيان توضيحي لبلديّة الدكوانة بشأن الشاحنة المحملة بأكياس رمل... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
28-10-2024 | 09:28
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صدر عن بلدية الدكوانة بيان توضيحيّ ردّاً على الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن شاحنات أكياس الرمل التي مُنعت فجر اليوم من الدخول الى المجمع المهني والتقني في البلدة.
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وجاء في البيان:
 
إن شرطة الدكوانة أوقفت شاحنة على مدخل المعهد في ساحة الدكوانة عند الساعة الخامسة فجراً وتم التواصل مع رئيس البلدية الذي بدوره تواصل فوراً مع مديرة المعهد والأجهزة الأمنية، فتم معاينة الشاحنة وتم الكشف على المواد في داخلها، فتبين أنها أكياس رمل أحضرتها جمعية ACF التي تلتزم بموجب مناقصة عدد من الأعمال في مراكز الإيواء من قِبل مجلس الوزراء ولجنة الطوارئ الوزارية، وكان الهدف من هذه الأكياس إنشاء Cilo، أي مربع أكياس رمل مرتفعة من أجل وضع عليها خزانات مياه الشفة ومياه الغسيل، وهذا ما أكده رئيس الجمعية والمهندس المشرف على الأعمال في مراكز الإيواء التابع للجمعية.
بلدية الدكوانة بالتنسيق مع إدارة المجمع المهني والتقني أخرجت كل الأكياس وطلبت من الشاحنات المغادرة ليصار الى البدء بمناقصة جديدة لصنع هذه الـCilo من الحديد بإشراف البلدية وفصيلة الدكوانة في قوى الأمن الداخلي، وأكدت البلدية  أنها تتابع كل الأعمال اللوجستية وأعمال الإغاثة في المجمع المهني وفي ثانوية الدكوانة، وتطلب من الجيش اللبناني وضع نقطة ثابتة على مدخل الثانوية لضمان أمن مَن في الداخل ومَن في الخارج.
 
 
 
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