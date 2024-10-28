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لبنان

طائرات العدوّ الإسرائيليّ خرقت جدار الصوت فوق عدد من المناطق

Lebanon 24
28-10-2024 | 09:49
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خرقت طائرات العدوّ الإسرائيليّ جدار الصوت فوق عددٍ من المناطق اللبنانيّة، وخصوصاً في أجواء الجنوب.
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