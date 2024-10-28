التفجيرات الإسرائيلية بجنوب لبنان.. هل تهدّد بتحفيز النشاط الزلزالي؟ خبيرة تجيب

نفت مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء في لبنان مارلين البراكس، وجود أي علاقة بين التفجيرات الأخيرة في جنوب لبنان واحتمالات وقوع هزات أرضية زلزالية.



Advertisement

وأشارت مديرة المركز الحكومي التابع للمجلس الوطني للبحث العلمي إلى أن تفجير السبت، رغم قوته التي رُصدت في تركيا والأردن، لم تتجاوز شدته 3.5 درجة على مقياس ريختر، وهي قوة غير مؤثرة ولا تستدعي القلق.



وأضافت الخبيرة اللبنانية أن المركز بأجهزته شديدة الحساسية، لم يرصد أي تغيرات في النشاط الزلزالي بعد هذه التفجيرات، سواء في موقع التفجير أو في المناطق المحيطة به في لبنان.



ويأتي هذا النفي بعد تحذيرات من تأثير تفجيرات إسرائيلية ضخمة في مناطق بجنوب لبنان على النشاط الزلزالي العام بالبلاد. وأوضحت البراكس في تصريح لموقع "الحرة" أن هذه التفجيرات رغم قوتها، لا تحدث في أعماق كبيرة ولا تتكرر في الموقع نفسه، كما أن عددها محدود نسبياً، مما يجعل تأثيرها على النشاط الزلزالي منعدما.وأشارت مديرة المركز الحكومي التابع للمجلس الوطني للبحث العلمي إلى أن تفجير السبت، رغم قوته التي رُصدت في تركيا والأردن، لم تتجاوز شدته 3.5 درجة على مقياس ريختر، وهي قوة غير مؤثرة ولا تستدعي القلق.وأضافت الخبيرة اللبنانية أن المركز بأجهزته شديدة الحساسية، لم يرصد أي تغيرات في النشاط الزلزالي بعد هذه التفجيرات، سواء في موقع التفجير أو في المناطق المحيطة به في لبنان.ويأتي هذا النفي بعد تحذيرات من تأثير تفجيرات إسرائيلية ضخمة في مناطق بجنوب لبنان على النشاط الزلزالي العام بالبلاد.

ونقل موقع "I24News" الإسرائيلي عن مسؤولين بالجيش قولهم السبت، إنه تم تفجير موقع تابع لقوة الرضوان يمتد على طول كيلومتر تحت الأرض، باستخدام 400 طن من المواد المتفجرة.



وأظهرت مشاهد التفجير سحابة ضخمة من الدخان والغبار، مما أدى إلى خروج سكان بشمال إسرائيل من منازلهم إلى المناطق المفتوحة بعد تفعيل إنذارات زلزالية في المنطقة.



وفي هذا الجانب، أوضحت الخبيرة اللبنانية، أن التفجيرات لا يمكن أن تؤثر على النشاط الزلزالي إلا إذا كانت عميقة (عدة كيلومترات داخل الأرض)، ومتكررة في نفس المنطقة، وبقوة تفجيرية كبيرة جدا، وهي شروط غير متوفرة في الحالة الراهنة.



وأكدت البراكس على أن لبنان، وإن كان يقع في منطقة معرضة للزلازل بحكم وجود فالق نشط، إلا أن ربط أي نشاط زلزالي محتمل بالتفجيرات الحالية أمر غير دقيق علميا، معربة عن أسفها لانتشار مثل هذه التحليلات في وقت تمر فيه البلاد بظروف عصيبة. (الحرة)