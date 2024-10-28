"القومي" استنكر الاعتداء على نصب الامير مجيد ارسلان

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دانت مديرية الشويفات في الحزب السوري القومي الإجتماعي في بيان الاعتداء على نصب الامير مجيد ارسلان في خلدة وقالت في بيان انه" في الوقت الذي يتعرض فيه لبنان لعدوان صهيوني همجي حاقد، يعمد بعض ضعاف النفوس إلى القيام بأفعال مدانة مستنكرة، ومنها الاعتداء على نصب الامير مجيد ارسلان".اضافت:"إن مديرية الشويفات في الحزب السوري القومي الإجتماعي تدين هذا الاعتداء، أيا كانت دوافعه، وتشدد على أهمية دور الأجهزة الأمنية والقضائية في ملاحقة واعتقال المعتدين وانزال العقاب العادل والرادع بحقهم".