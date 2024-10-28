وزير الثقافة عقد اجتماعًا لمناقشة حماية المواقع الأثرية في صور

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عقد وزير الثقافة، القاضي محمد وسام المرتضى، اجتماعًا في مكتبه لمناقشة التهديدات الإسرائيلية بتوسيع عدوانها على مدينة صور، مما يعرض البشر والبنيان والمواقع الأثرية للخطر، لا سيما تلك المدرجة على لائحة التراث العالمي.حضر الاجتماع المدير العام للآثار سركيس الخوري، حيث تم تداول سبل حماية الموقع الأثري في صور. وفي ضوء هذه المناقشات، تم التواصل مع رئيس البعثة الدائمة للبنان لدى منظمة اليونسكو في باريس، السفير مصطفى أديب. وكلف الوزير المرتضى السفير بالقيام بخطوات للتواصل مع المعنيين في اليونسكو، بما في ذلك المديرة العامة السيدة أودري أزولاي ومدير مركز التراث العالمي لازار إيلوندو.بالتوازي، قام السفير أديب بإبلاغ وزير الثقافة بتواصله مع المرجعين المذكورين، حيث اتفقوا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الموقع الأثري في صور كونه مدرجًا على لائحة التراث العالمي ويعتبر ملكًا للإنسانية جمعاء.