بعد اندلاع الحريق فيها.. أيوب توجّه نداءً عاجلا لانقاذ أحراج الصنوبر في جزين

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وجهت عضو تكتل" الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب نداء عاجلا لإنقاذ أحراج الصنوبر في جزين وتوجهت إلى كل المعنيين بالقول: "لا يمكن السيطرة على الحريق الذي وصل على بعد أمتار قليلة من المنازل في قيتولي في قضاء جزين".وشكرت "قيادة الجيش اللبناني التي لا يمكنها ارسال الطوافات لكنها تكافح الحريق بعناصرها باللحم الحي مع الدفاع المدني."وناشدت مديرية الدفاع المدني ارسال كل آلياتها إلى قيتولي الان".