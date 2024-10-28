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لبنان

بعد اندلاع الحريق فيها.. أيوب توجّه نداءً عاجلا لانقاذ أحراج الصنوبر في جزين

Lebanon 24
28-10-2024 | 10:05
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وجهت عضو تكتل" الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب نداء عاجلا لإنقاذ أحراج الصنوبر في جزين وتوجهت إلى كل المعنيين بالقول: "لا يمكن السيطرة على الحريق الذي وصل على بعد أمتار قليلة من المنازل في قيتولي في قضاء جزين".
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وشكرت "قيادة الجيش اللبناني التي لا يمكنها ارسال الطوافات لكنها تكافح الحريق بعناصرها باللحم الحي مع الدفاع المدني." 

وناشدت مديرية الدفاع المدني ارسال كل آلياتها إلى قيتولي الان".
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