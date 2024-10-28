بالفيديو... شاهدوا لحظة إستهداف الطائرات الإسرائيليّة لمدينة صور

#عاجل للمرة الثانية خلال عدة أيام: جيش الدفاع هاجم أهدافًا إرهابية لحزب الله في منطقة صور في جنوب لبنان



🔸أغارت طائرات حربية في وقت سابق اليوم في منطقة صور في جنوب لبنان على مستودعات أسلحة وصواريخ مضادة للدروع ومباني عسكرية ومواقع استطلاع لوحدات عسكرية مختلفة في حزب الله منها… pic.twitter.com/2ieywZrqCk