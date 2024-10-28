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لبنان

مساعدات إغاثية سعودية جديدة تصل لبنان

Lebanon 24
28-10-2024 | 10:21
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 أعلن "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" في بيان له عن مواصلة تسيير الجسر الجوي الإغاثي لليوم الخامس عشر على التوالي، وذلك في إطار الدعم الإنساني المتواصل من المملكة العربية السعودية للشعب اللبناني في مختلف الأزمات.
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وقد وصلت طائرة محملة بالمساعدات الإغاثية، التي تتضمن مواد غذائية وإيوائية وطبية، إلى لبنان.

وفي سياق متصل، واصل المركز تسليم المساعدات الإغاثية إلى 32 مركز إيواء للنازحين، حيث استفاد أكثر من 2200 فرد من هذه المساعدات، التي تلبي احتياجاتهم الأساسية في عدد من المناطق اللبنانية.





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