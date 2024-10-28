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لبنان

مُحافظ البقاع عقد إجتماعاً للبحث في الآليات المعتمدة لتأمين المستلزمات الأساسية للنازحين

Lebanon 24
28-10-2024 | 10:31
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عقد محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده اجتماعا في مكتبه في سرايا زحلة حضره رئيس قسم المحافظة، منسق الاستجابة في وزارة الشؤون الاجتماعية، منسقة البقاع لملف النازحين في وزارة الداخلية والبلديات، ممثلون عن اقليم الصليب الأحمر اللبناني في البقاع ممثلون عن منظمات الامم المتحدة التاليةUNHCR- UNDP- OCHA-WFP- UNICEF كما حضره ممثلون عن المنظمات غير الحكومية والجمعيات المحلية والدولية التالية:
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Medair
Save the children-
DRC/LHIF
world vision-

وجرى التباحث في الآليات المعتمدة حاليا والتي ستعتمد لتأمين المستلزمات الأساسية للنازحين اللبنانيين في مراكز الايواء وخارجها وسبل معالجة التحديات القائمة.
 
 
 
 
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