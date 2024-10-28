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لبنان

ميقاتي اجتمع مع وزير الدفاع البريطانيّ: الأولوية هي للوقف الفوري لاطلاق النار

Lebanon 24
28-10-2024 | 11:25
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إجتمع  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الدفاع البريطاني  جون هيلي بعد ظهر اليوم في دار السفارة اللبنانية في لندن.
شارك في الاجتماع سفير لبنان في المملكة المتحدة رامي مرتضى ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.
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في خلال الاجتماع شدد رئيس الحكومة" على اولوية الوقف الفوري لاطلاق النار والعمل  مع الجهات الدولية للتوصل الى حل ديبلوماسي لتطبيق القرار 1701 كاملا".
وشكر "بريطانيا  على الدعم المستمر  للجيش وتعزيز خبراته". ونوّه" باهمية دور اليونيفيل لحفظ الاستقرار في الجنوب" ودعا بريطانيا "الى دعم جهود اليونيفيل وتعاونها مع الجيش".
بدوره شدد الوزير البريطاني على" ان المساعي الديبلوماسية قائمة لوقف اطلاق النار" . وقال: "نحن نقوم بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا والمانيا بدعم الجيش عبر تطوير التقنيات العسكرية وفي المجالات كافة".
 
  
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