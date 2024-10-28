Advertisement

لبنان

"حزب الله" استهدف قاعدة بحرية إسرائيلية

Lebanon 24
28-10-2024 | 10:53
A-
A+
Doc-P-1269708-638657313131001442.png
Doc-P-1269708-638657313131001442.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن حزب الله في بيان عن إطلاق ‌‌صلية صاروخية نوعية على قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب ‏حيفا.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حزب الله": استهدفنا قاعدة ستيلا مارس البحرية شمال غرب حيفا بصواريخ نوعية
lebanon 24
28/10/2024 18:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل جديدة.. هكذا استهدفت مسيّرة "حزب الله" قاعدة "جولاني" الإسرائيلية
lebanon 24
28/10/2024 18:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الجنود في القاعدة البحرية الإسرائيلية في حيفا يدخلون إلى الملاجئ
lebanon 24
28/10/2024 18:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24
عمليات "خيبر" مستمرة.. صلية من صواريخ "فادي 4" استهدفت هذه القاعدة الإسرائيلية
lebanon 24
28/10/2024 18:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الله"

استهدف

قاعدة

بحرية

إسرائيلية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:25 | 2024-10-28
12:41 | 2024-10-28
12:35 | 2024-10-28
12:01 | 2024-10-28
12:01 | 2024-10-28
11:48 | 2024-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24