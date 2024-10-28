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لبنان

المرتضى استقبل بلباقي.. وتأكيد على تضامن الجزائر مع لبنان

Lebanon 24
28-10-2024 | 10:56
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استقبل وزير الثقافة، القاضي محمد وسام المرتضى، في مكتبه بالمكتبة الوطنية - الصنائع، سفير الجزائر في لبنان رشيد بلباقي.
 
تناول اللقاء المستجدات في لبنان والمنطقة، إضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
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وشملت المحادثات جولة حول الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل، والذي أسفر عن خسائر بشرية ومادية جسيمة، وارتكاب مجازر بحق المدنيين.

وأعرب السفير بلباقي عن "تضامن الجزائر حكومة وشعبًا مع لبنان في هذه الأوقات العصيبة، واستنكارها للعدوان الإسرائيلي وعجز المجتمع الدولي عن وقفه"، كما أكد استعداد الجزائر لتقديم العون للبنان على كافة الأصعدة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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