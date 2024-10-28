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لبنان
كم بلغ عدد الوافدين اللبنانيين إلى سوريا؟
Lebanon 24
28-10-2024
|
11:24
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قال وزير المهجرين عصام شرف الدين "دخل الى سوريا 160 ألف وافد لبنانيّ وعاد اليها 400 ألف نازح سوري"
وفي حديث للـ"ال بي سي"، أضاف: "نطمئن النازحين السوريين أن "ليس لهم إلا بلدهم" وهناك عفو رئاسي حتى عن الذين حملوا السلاح".
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