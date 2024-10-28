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لبنان

كم بلغ عدد الوافدين اللبنانيين إلى سوريا؟

Lebanon 24
28-10-2024 | 11:24
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قال وزير المهجرين عصام شرف الدين "دخل الى سوريا 160 ألف وافد لبنانيّ وعاد اليها 400 ألف نازح سوري" 
 
وفي حديث للـ"ال بي سي"، أضاف: "نطمئن النازحين السوريين أن "ليس لهم إلا بلدهم" وهناك عفو رئاسي حتى عن الذين حملوا السلاح". 
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