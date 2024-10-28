كم بلغ عدد الوافدين اللبنانيين إلى سوريا؟

قال وزير المهجرين عصام شرف الدين "دخل الى سوريا 160 ألف وافد لبنانيّ وعاد اليها 400 ألف نازح سوري"

وفي حديث للـ"ال بي سي"، أضاف: "نطمئن النازحين السوريين أن "ليس لهم إلا بلدهم" وهناك عفو رئاسي حتى عن الذين حملوا السلاح".