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لبنان

إلى طلاب المدارس الرسمية.. إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
28-10-2024 | 11:32
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قال المدير العام بالتكليف لوزارة التربية عماد الاشقر في حديث للـ"ال بي سي" إن "وزير التربية سيُمدّد التسجيل للعام الدراسيّ بالمدارس الرسمية حتى 15 تشرين الثاني عبر المنصّة". 
 
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مدارس الرسمية

التربية

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