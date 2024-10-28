إلى طلاب المدارس الرسمية.. إليكم هذا الخبر

قال المدير العام بالتكليف لوزارة التربية عماد الاشقر في حديث للـ"ال بي سي" إن "وزير التربية سيُمدّد التسجيل للعام الدراسيّ بالمدارس الرسمية حتى 15 تشرين الثاني عبر المنصّة".

Advertisement