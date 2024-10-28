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لبنان

في جزين.. حريق يلتهم أكبر حرج صنوبر في الشرق الأوسط وفيديو يوثق المشهد

Lebanon 24
28-10-2024 | 11:48
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اندلع حريق كبير في أحراج الصنوبر في الحمصية وقيتولي ضمن قضاء جزين وهي تعتبر من المناطق التي تحتوي على أحراج صنوبر من الأكبر في الشرق الأوسط.
 
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 وأشارت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب عبر منصة "اكس"، إلى انّه "بعد الاتصال بالمدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار واطلاعه على مجريات الحريق المتواصل منذ اكثر من 24 ساعة في منطقة قيتولي - القبع - الحمصية وروم في منطقة جزين، اكد لنا مشكورا انه سيعمل على ارسال ثلاث فرق إطفاء من كل من مراكز الدامور وكفرشيما ورأس المتن، لكي تتم المداورة مع فرق الدفاع المدني جزين الذين يعملون بصورة متواصلة منذ بدء الحريق حتى الساعة لمحاصرة النيران المشتعلة في المكان".
 
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