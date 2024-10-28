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لبنان

6 شهداء من عائلة واحدة.. غارة عنيفة تستهدف بوداي!

Lebanon 24
28-10-2024 | 12:01
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استهدفت طائرة إسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، منزلاً في بلدة بوداي - شرق لبنان، ما أسفر عن استشهاد 6 أشخاص.
 
وذكرت المعلومات أن الغارة طالت عائلة كاملة من آل عساف، وتعمل فرق الإسعاف على رفع الأنقاض.
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