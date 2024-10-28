6 شهداء من عائلة واحدة.. غارة عنيفة تستهدف بوداي!

استهدفت طائرة إسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، منزلاً في بلدة بوداي - شرق لبنان، ما أسفر عن استشهاد 6 أشخاص.

وذكرت المعلومات أن الغارة طالت عائلة كاملة من آل عساف، وتعمل فرق الإسعاف على رفع الأنقاض.