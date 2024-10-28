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لبنان

جنبلاط بحث في المستجدات مع سفير إسبانيا

Lebanon 24
28-10-2024 | 14:06
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التقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، سفير إسبانيا خيسوس سانتوس أغوادو.
 
 
خلال اللقاء، تم البحث، في آخر المستجدات.
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