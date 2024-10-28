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لبنان

ميقاتي التقى ستارمر: نشكر بريطانيا على موقفها الداعم لوقف إطلاق النار في لبنان

Lebanon 24
28-10-2024 | 14:41
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إستقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء اليوم في مقر رئاسة الحكومة.
وشارك في الاجتماع سفير لبنان لدى بريطانيا رامي مرتضى والمستشار زياد ميقاتي.
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وفي خلال الاجتماع، قدّم رئيس الحكومة البريطانية" تعازيه الى الرئيس ميقاتي بسقوط المدنيين ضحايا العنف في لبنان"، وقال: "نريد ان نرى وقفا للعنف واطلاق النار من كل الاطراف وتطبيقاً كاملاً للقرار الاممي الرقم 1701".
ونوّه بالعلاقة البناءة بين الجيش البريطاني والجيش اللبناني"، مبدياً "استعداد بريطانيا لدعم لبنان في هذه المرحلة على الصعد كافة".
أما الرئيس ميقاتي "فشكر بريطانيا على موقفها الداعم لوقف اطلاق النار والحل الديبلوماسي، كما شكرها على دعم لبنان وجيشه"، وقال: "العلاقة بين بلدينا عميقة جداً ونحن نتطلع الى مزيد من التطوير في خلال ولاية حكومتكم".
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