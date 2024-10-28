هل تسلم لبنان أي جواب إسرائيلي بشأن "وقف إطلاق النار"؟

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنه لا جديد عند الأميركيين بشأن مسعاهم حول وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرة إلى أن "الدولة اللبنانية لم تتسلم حتى اللحظة أي جواب إسرائيلي بشأن التهدئة والتزام القرار 1701".

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بدورها، ذكرت أوساط عين التينة أنه "لا ورقة ولا نقاط مكتوبة في الاتفاق الحذر المتفق عليه مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين، وتختصر الموقف اللبناني الثابت ومن غير مطولات ولا تفصيل: وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، ولا تفاوض تحت النار ولا التزامات بأي آلية قبل وقف إطلاق النار".

وعن الحدود البرية والمعابر غير الشرعية، تؤكد أوساط عين التينة أن "هوكشتاين لم يأت على ذكرها خلال لقائه الأخير مع رئيس مجلس النواب نبيه بري"، مشيرة إلى أن "ضبط الحدود هي مسألة لدى الجيش ولا أحد يستطيع منعه من إغلاق المعابر غير الشرعية"، وأضافت: "أما التعديلات على مهمة اليونيفل فليست مطروحة وزيادة عديد الجيش اللبناني مرحب بها ومقبولة من الثنائي الشيعي الذي يدعمها".

وتقول هذه المصادر إنه "من غير المتوقع أن ينخرط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإيجابية في المسعى الأميركي، ومن غير المتوقع أن يقبل بوقف إطلاق النار على أبواب الانتخابات الاميركية، إلا في حال حصول تطور ميداني جديد وإنجاز عسكري تسطره المقاومة قد يجبره على وقف إطلاق النار".



ولدى السؤال عن الضغوط التي يتعرض لها الرئيس بري، قالت "الجديد" نقلاً عن الأخير: "هيئتهن ما بيعرفوا مين نبيه بري، أنا مني متل طنجرة البريستو.. ما بنضغط".