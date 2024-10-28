غارة على بلدة العلاق مساءً.. وهذا ما تم استهدافه

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم غارة على بلدة العلاق غرب مدينة بعلبك، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



من جهتها، أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّه تمّ استهدلف أحد منازل البلدة.