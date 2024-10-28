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لبنان

غارة على بلدة العلاق مساءً.. وهذا ما تم استهدافه

Lebanon 24
28-10-2024 | 14:47
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شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم غارة على بلدة العلاق غرب مدينة بعلبك، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
من جهتها، أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّه تمّ استهدلف أحد منازل البلدة.
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