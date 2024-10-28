مجازر في بعلبك والبقاع.. إسرائيل تقتل المدنيين!

مجازر مروّعة نفذتها إسرائيل، اليوم الإثنين، في البقاع وبعلبك وذلك عبر سلسلة غارات كثيفة نفذها سلاح الجو المُعادي على العديد من المناطق هناك.

وأسفر القصف الذي تزايد خلال ساعات المساء عن استشهاد أكثر من 25 شخصاً وجرح آخرين.

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بدورها، قالت "الوكالة الوطنية للإعلام" إنّ غارة طالت بلدة بوداي أسفرت عن استشهاد 6 أشخاص، فيما أعلنت وزارة الصحة أن الغارة على بلدة الحلانية أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة 8 آخرين بجروح.

وفي بلدة الرام، استشهد 9 أشخاص وأصيب شخص آخر بجروح، وذكرت "الوطنية للإعلام" أن من بين الشهداء أم وأولادها الـ4.

كذلك، ارتكب العدو مجزرة في ثكنة غورو في بعلبك، ما أسفر عن استشهاد 6 أشخاص إضافة إلى سقوط عدد من الجرحى.

أيضاً، وفي بلدة العلاق - بعلبك، أدى القصف الإسرائيلي إلى استشهاد 10 أشخاص.

وليلاً، شن الطيران الإسرائيلي غارات طالت بلدتي النبي شيت وحوش الرافقة.