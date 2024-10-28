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لبنان

بينهم طفل.. كم بلغ عدد شهداء وجرحى غارة بوداي؟

Lebanon 24
28-10-2024 | 16:34
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على بوداي في محافظة بعلبك الهرمل أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد خمسة أشخاص من بينهم طفل وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.
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