عدد كبير من الشهداء والجرحى.. إليكم الحصيلة الأولية لغارة "ثكنة غورو"

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على ثكنة غورو في محافظة بعلبك - الهرمل، أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة عشر آخرين بجروح.

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