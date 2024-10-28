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لبنان
بعد الغارة على طاريا.. وزارة الصحة تكشف عن عدد الشهداء
Lebanon 24
28-10-2024
|
16:51
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على طاريا في محافظة بعلبك - الهرمل، أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد ثلاثة أشخاص .
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