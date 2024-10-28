بعد الغارة على طاريا.. وزارة الصحة تكشف عن عدد الشهداء

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على طاريا في محافظة بعلبك - الهرمل، أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد ثلاثة أشخاص .

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