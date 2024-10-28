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لبنان
80 طناً من المساعدات ضمن حملة "الامارات معك يا لبنان".. ياسين: تسد حاجات ملحة ومهمة للبنان
Lebanon 24
28-10-2024
|
16:59
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حطت في مطار رفيق الحريري الدولي، في إطار الجسر الجوي لحملة "الإمارات معك يا لبنان"، طائرتان تحملان 80 طناً من المساعدات، هديةً من الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ضمن مبادرتها لتوفير الإحتياجات النسائية الضرورية لإغاثة المرأة اللبنانية في ظل الظروف الراهنة.
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وشكر وزير البيئة ناصر ياسين الشيخة فاطمة بن مبارك إلى "هذه الالتفاتة تجاه السيدات والنساء النازحات في لبنان واللواتي هن في امس الحاجة لمثل هذا الدعم، وبخاصة في هذه الظروف الصعبة".
واعتبر أنها محط تقدير، وقال: "وهذا جزء من المساعدات الإماراتية عبر الجسر الجوي المستمر منذ أسابيع، وعبر الجسر البحري الذي بدأ بوصول أولى البواخر. وهذه المساعدات الإماراتية اليوم تسد حاجات ملحة وجدا مهمة للبنان سواء غذائية أم إغاثية ام ادوية. والآن هذه المبادرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للنساء والسيدات تأتي في محلها وفي وقتها".
وختم: "نشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة ولكل الدول العربية الشقيقة وقوفها دائما الى جانب الدولة اللبنانية والاهالي النازحين، وان شاء الله سنكمل هذا التعاون لتوزيع هذه المساعدات عبر المحافظين وغرف العمليات في المناطق".
يذكر أنه منذ انطلاق حملة "الامارات معك يا لبنان" لإغاثة لبنان تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة حزمة مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة للبنان بقيمة 100 مليون دولار أميركي، ووصلت هذه المساعدات عبر جسرين: جوي وبحري.
ويتم توزيعها في مختلف المحافظات. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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