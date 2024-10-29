بمسيرات انقضاضية.. حزب الله يستهدف هذه المستعمرات

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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر الحزب نفذوا عند الساعة 10:45 من مساء يوم الاثنين 28-10-2024 هجومًا ‏جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على تجمع لآليات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة وأصابت أهدافها بدقة". ‏كما شنّ عناصر الحزب هجومًا ‏جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في كسارة كفرجلعادي وأصابت أهدافها بدقة". ‏‏وصباح يوم الاثنين استهدف عناصر الحزب تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة زرعيت بمسيّرة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة".