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أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية أنّ "المحادثات الجارية من أجل التوصل إلى تسوية في لبنان بلغت مرحلة متقدمة". ولفتت إلى أنّ "المبعوث الأميركي آموس هوكستين يقود هذه الجهود، ويعتزم زيارة كل من اسرائيل ولبنان".كما نقلت "يديعوت أحرنوت" عن مصادر غربيّة، قولها إنّ حزب الله وافق على فصل ملفّ لبنان عن غزة، لافتةً إلى أنّ "حزب الله" حصل على الضوء الأخضر من إيران للتراجع إلى شمال الليطاني.وكشفت أنّ "المقترح الجديد يبدأ بوقف إسرائيل وحزب الله الأعمال القتالية لمدة 60 يوماً، ويتضمن انتشار الجيش اللبناني في الجنوب". كما لفتت المصادر الغربيّة، إلى أنّه سيتم تعزيز قوات "اليونيفيل" واستبدالها بقوات أخرى من جنسيات ألمانية وفرنسية وبريطانية.