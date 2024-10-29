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لبنان

الضغط مستمر.. وبعلبك الدليل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-10-2024 | 02:15
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اعتبرت مصادر متابعة ان المجازر التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي في كل لبنان والتي عادت وتيرتها للازدياد امس، تهدف الى ممارسة المزيد من الضغوط على "حزب الله" وليس لها اي هدف عسكري.
وتعتقد المصادر ان الضغوط ستزيد خلال الايام المقبلة في ظل فترة السماح التي ما  يزال يمتلكها رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات الرئاسية الاميركية.
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وتشير المصادر إلى أن "حزب الله"،على عكس اسرائيل، يتحضّر للتصعيد لكن بعد الانتخابات الاميركية، ما يوحي بأن المعركة قد تكون طويلة.
يذكر ان عدد الشهداء الذين سقطوا امس في بعلبك بلغ حتى الساعة ثلاثة وستين شهيدا، ولا تزال فرق الاسعاف تعمل على انتشال المزيد من الجثث من تحت الانقاض".



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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