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لبنان

ماذا كشفت غارة "حارة صيدا"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-10-2024 | 03:15
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أثار القصف الإسرائيلي الذي طال منطقة حارة صيدا تساؤلات كثيرة عن جهات تنشط لصالح العدو الإسرائيلي وتمنحه إشارات عن الشقق التي يتواجد فيها النازحون من جنوب لبنان في وشاية واضحة تماماً.
ووفقاً للمعلومات، فإن التحقيقات تتناول هذا الجانب لاسيما أن هؤلاء الجواسيس يساهمون في إيذاء النازحين والبيئة المحيطة بهم باعتبار أن الإستهدافات تكون دقيقة ومركزة باتجاههم.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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