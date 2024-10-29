ماذا كشفت غارة "حارة صيدا"؟

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أثار القصف الإسرائيلي الذي طال منطقة حارة صيدا تساؤلات كثيرة عن جهات تنشط لصالح العدو الإسرائيلي وتمنحه إشارات عن الشقق التي يتواجد فيها النازحون من جنوب لبنان في وشاية واضحة تماماً.ووفقاً للمعلومات، فإن التحقيقات تتناول هذا الجانب لاسيما أن هؤلاء الجواسيس يساهمون في إيذاء النازحين والبيئة المحيطة بهم باعتبار أن الإستهدافات تكون دقيقة ومركزة باتجاههم.