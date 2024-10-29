تراجع في أسعار المحروقات.. ماذا عن قارورة الغاز؟

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انخفض سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 3 ألاف ليرة، والمازوت 6 ألاف ليرة فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 19 ألف ليرة، وأصبحت الاسعار كالاتي:البنزين 95 أوكتان : 1.478.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1518.000 ليرة لبنانيةالمازوت : 1.333.000 ليرة لبنانيةالغاز: 1.032.000 ليرة لبنانية