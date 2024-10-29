تقرير إسرائيلي يعترف: الليطاني لا يمنحنا الأمان!

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نشر موقع "n12" الإسرائيلي تقريراً قال فيه إنه "حتى هذه اللحظة، تطالب حكومة إسرائيل بمنطقة آمنة في لبنان كأمرٍ واقع، تبدأ من الحدود مع إسرائيل حتى نهر الليطاني"، مشيرة إلى أنه "أمان سكان المستوطنات الإسرائيلية مشروط بعدم وجود حزب الله جنوبي النهر، ولا يوجد خطأ أكبر من هذا".وذكر التقرير إلى أنه "منذ الآن، يشير حزب الله إلى صورة الحرب المقبلة"، وأضاف: "عند بداية المناورة البرية، نقل الحزب الحرب إلى منطقة العمق القريب - من نهاريا حتى منطقة حيفا. إن إطلاق النار الكثيف، باستعمال أدوات مختلفة، حوّل هذه المنطقة إلى منطقة حرب. علينا القول إن اختيار هذا الحل يمنح الأمان الجزئي فقط من الاجتياح البري على خط التماس عدة كيلومترات من الحدود، ويمكن أن يحوّل ثلث الدولة إلى منطقة حرب".وتابع: "كان التعامل مع تهديد حزب الله، قبل حرب 7 تشرين الأول، على أنه تهديد بالنيران. الجيش والحكومة منحا المواطنين الشعور بأنه لا يستطيع نقل المعركة إلى أراضينا من دون أنفاق تخترق الحدود. لقد ركز السياسيون والمهنيون على التحذير من الدمار الكبير للبنى الاستراتيجية في المناطق كافة".وأضاف: "لقد أوضح السابع من تشرين الأول الخطر الكامن في الاجتياح البري، واحتلال النقب الغربي على مدار يوم كامل حوّل هذا الخطر، وبحق، إلى كابوس، ومن المفهوم، ضمناً، أن إبعاد قوة الرضوان عن الحدود الشمالية هو شرط لكل اتفاق مستقبلي".واستطرد: "بشكل غير مفهوم، تحوّل نهر الليطاني إلى الحدود الأمنية. هذا كان صحيحاً قبل أكثر من عقد، عندما كانت قدرات الحزب النارية أقل من الحالية، ومن دون قدرات مناورة. وكي لا يتم تضليلنا، هذه الكيلومترات المعدودة ليست منطقة أمان، وليست حتى الحد الأدنى من ذلك، بالنسبة إلى سكان الشمال، ليس على صعيد القدرة على إطلاق النار، ولا المناورة البرية السريعة".وتابع: "أكثر من ذلك، فإن إطلاق النار على العمق القريب حتى حيفا، حوّل هذه المنطقة برمتها إلى منطقة حرب شرعية. إن لم نغيّر رؤيتنا بشأن الترتيبات المطلوبة جذرياً، فسنجد أننا نستبدل كريات شمونة وحانيتا وصفد بكفار مسريك وكريات بياليك".وأضاف التقرير: "فرنسا والولايات المتحدة مستعدتان اليوم للدفع إلى إنهاء الحرب بثمن ممنوع أن ترضى به إسرائيل. حكومة إسرائيل، ولأسباب غير مبررة، مستعدة للتنازل في مجال استمرار عمليات حزب الله المستقلة في لبنان، إذ توافق فعلياً على استقلالية عمل إيران من داخل لبنان".وأردف: "على إسرائيل أن توضح للبنان أنه دولة واحدة مع جيش واحد، ولن يكون لأيّ قرار في مجلس الأمن أهمية، إذا سمح المجتمع الدولي لحزب الله بالاستمرار في مراكمة قوته. البديل الوحيد من عدم الاتفاق على دولة واحدة وعلَم واحد وجيش واحد هو انتشار قوات عسكرية مسؤولة، لديها صلاحيات في كافة المناطق اللبنانية، وضمنها المعابر الحدودية. إن نشر قوات عسكرية من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، ومن دول إضافية غربية، تُعطى صلاحيات السيطرة على المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، واقتحام أيّ موقع مشتبه فيه وإحباطه، هو الأمر الوحيد الذي يمكن أن يسمح بتحقيق الأمان، وهذا كله بديل من مسؤولية حكومة لبنان على أراضيها".وقال: "على حكومة إسرائيل إزالة تهديد حزب الله كجهة مستقلة في لبنان، كشرط لإنهاء الحرب في الشمال. وسيشكل القضاء على استقلالية حزب الله في لبنان ضربة حرجة للاستراتيجيا الإيرانية، ويجب أن يتم التعامل معه كمصلحة عليا لدولة إسرائيل والدول المعتدلة، وأيضاً الدول الغربية".وأضاف: "على اعتبار أنه جرى تحقيق هدفين من أصل 3 أهداف في القطاع - تفكيك الأطر العسكرية التابعة لـ"حماس" وسلطتها- فقد آن الأوان للتركيز على الثالثة، التي كان يجب أن تكون الأولى: إعادة المخطوفين. إن تبنّي المبادرة الأميركية إلى إدارة القطاع من طرف قوي وآليات إقليمية ودولية، واستناداً إلى شرط رئيس الحكومة نتنياهو من شهر أيار (قبل أن يغيّره والادّعاء أنه من الضروري البقاء في محورَي فيلادلفيا ونيتساريم)، وهو ما سيسمح بتركيز الجهد على إعادة المخطوفين. لذلك، فإن وقف الحرب في الجنوب سيدعم مطالب إسرائيل في السياق اللبناني، ويرفع احتمالات تجنُّد القوى العظمى ودول المنطقة المعنية من أجل تنفيذ هذه المطالب".