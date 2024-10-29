وفد "امل" اطلع من محافظ بيروت ورئيس بلديتها ومكاوي على اوضاع النازحين

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زار وفد من حركة "امل" ضم، مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي بسام طليس، مسؤول اقليم بيروت محمد عباني ومسؤول منطقة بيروت زياد الزين محافظ بيروت القاضي مروان عبود، واطلعه على عمل هيئة الطوارئ في المحافظة وما يقدم للنازحين من مساعدات وخدمات، حيث شدد الوفد على "ضرورة ان تشمل المساعدات العائلات التي تسكن في بيوت مستأجرة او لدى الاقارب والاصدقاء".وشكر طليس باسم قيادة "امل"محافظ بيروت وفريق عمل لجنة الطوارئ، واثنى على "العمل الجبار الذي يقومون به على الرغم من قلة الامكانيات".بدوره شرح عبود للوفد آليات عمل المحافظة، وعرض اعداد المراكز والانتهاء من احصاء اعداد العائلات المتواجدة في المنازل للبدء بتقديم المساعدات لها في القريب العاجل، ونوه بـ"جهود فريق عمل حركة امل في مراكز الايواء في العاصمة بيروت، وبتعاونهم مع هيئة الطوارئ في المحافظة، وبالدور الوطني للرئيس نبيه بري واهتمامه بملف النازحين".ثم زار الوفد رئيس بلدية بيروت عبد الله درويش واطلع منه على ما تقوم به فرق البلدية تجاه مراكز النزوح في العاصمة بيروت، والتنسيق المستمر مع اللجان الحركية في المدارس ومراكز الايواء.كما زار حافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، في حضور مسؤول البلديات في الاقليم علي الحاج ، واطلع على عمل لجنة الطوارئ ودور المحافظة في متابعة ملف النازحين الموزعين على مراكز الايواء، ونوه طليس بـ"الموقف الوطني لاهالي قرى جبل لبنان على احتضانها للنازحين من الجنوب والبقاع والضاحية"، وطالب وزارتي الداخلية والمالية بـ"ضرورة الإسراع في تحويل اموال الصندوق البلدي المستقل وعائدات الهاتف الخلوي لتتمكن الاتحادات والبلديات من مواجهة ازمة النزوح والاعباء الجديدة الملقاة على عاتقهم".وشكر للمحافظ مكاوي "متابعته وجهوده تجاه اهلنا النازحين من مختلف المناطق"، داعياً الى "التركيز على المناطق الجبلية المرتفعة وتأمين وسائل التدفئة مع حلول فصل الشتاء".