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لبنان

استهداف سيارة في صور.. واستشهاد شخص

Lebanon 24
29-10-2024 | 04:20
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شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة من مسيّرة صباح اليوم استهدفت سيارة قرب حاجز للجيش في منطقة العامرية جنوب مدينة صور، ما ادى الى إستشهاد المواطن علي صفي الدين، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
 
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