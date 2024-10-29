استهداف سيارة في صور.. واستشهاد شخص

شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة من مسيّرة صباح اليوم استهدفت سيارة قرب حاجز للجيش في منطقة العامرية جنوب مدينة صور، ما ادى الى إستشهاد المواطن علي صفي الدين، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

Advertisement